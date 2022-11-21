المياه الوطنية: تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي في تبوك بـ 77.8 مليون ريال

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انتهت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي من تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي تجاوزت أطوالها (58) كم متر طولي، بالإضافة إلى (632) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (7) آلاف مستفيد في مدينة تبوك، بتكلفة إجمالية تجاوزت (77,8) مليــون ريال.
وأشارت الشركة إلى أن المشروع تضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي في أحياء (درة تبوك والعليا2)، واستكمال العمل في أحياء (المصيف والراجحي)، ومد خط الصرف الصحي الرئيسي بطريق الأمير سلطان لربط أحياء (الربوة – قرطبة – حي السلام) بالشبكة الرئيسية.
وبيّنت الشركة أن المشروع يأتي بهدف زيادة نسبة التغطية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وفقًا لأعلى معايير الجودة التي تتبعها في تنفيذ مشاريعها لحقيق الأهداف المرجوّةِ منها.