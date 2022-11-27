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خلال التطبيق الإلكتروني

المياه الوطنية: 5 خطوات لرفع شكوى سداد خاطئ للفاتورة

2022-11-27 الساعة 10:22
المياه الوطنية: 5 خطوات لرفع شكوى سداد خاطئ للفاتورة
المواطن - الرياض

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حددت شركة المياه الوطنية، بالتفصيل خطوات رفع شكوى سداد خاطئ للفاتورة.

وأوضحت المياه الوطنية، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يمكن رفع شكوى سداد خاطئ من خلال التطبيق الإلكتروني.

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وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن رفع شكوى سداد خاطئ من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الصفحة الرئيسية

– اختيار الشكاوى.

– اختيار شكوى جديدة

– بعدها اختيار الفواتير

– ثم سداد خاطئ

وبعد اختيار سداد خاطئ ، يتم بعدها وصف الشكوى، والمبلغ المدفوع، ورقم الحساب، ثم تحميل الكشف البنكي، وإرسال الطلب.

العدادات الذكية

وفي وقت سابق، عددت شركة المياه الوطنية، مزايا عدادات المياه الذكية، والتي يتم من خلالها تسجيل استهلاك العميل كل 15 ثانية فقط.

وأوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن آلية عمل العدادات الذكية تشمل التالي:

مزايا العدادات الذكية

1 – تسجيل معلومات الاستهلاك للعقار كل 15 ثانية

2 – قياس كميات تدفق المياه بدقة عالية

3 – يمنع احتساب الهواء المار ضمن قراءة الاستهلاك

4 – إرسال البيانات إلكترونيا دون تدخل بشري

وكانت شركة المياه الوطنية قد أوضحت، كيفية وخطوات تفعيل خدمة رسائل الحد الاستهلاكي.

وقالت الشركة، في ردها على أحد المواطنين، عبر حسابها في “تويتر”، إن الخطوات تتمثل في:

خطوات تفعيل الخدمة

– الدخول للتطبيق

– اختيار معدل الاستهلاك والمزيد
– يتم الدخول إلى تحكم في استهلاكك

– إزالة علامة “صح” بأيقونة أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المُسجل.

– اختيار “الحد الاستهلاكي الخاص بي”.

التنبيه عن كمية الاستهلاك

وأبانت شركة المياه الوطنية، أن تلك الخدمة ليس لها علاقة بمواعيد الفصل وإنما للتنبيه عن كمية الاستهلاك فقط.

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