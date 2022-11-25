الناتو ينفي تواجد خبراء له على أرض أوكرانيا

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، تعهده بمواصلة دعم أوكرانيا، لافتًا إلى أنه حان وقت انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

خبراء الناتو

وحسب قناة “العربية”، أضاف ستولتنبرج أن الصين ليست خصمًا لكنها تواصل تعزيز حضورها عسكريًا، لافتًا “ليس لدى الحلف خبراء على الأرض في أوكرانيا”.

وأكد أنه لا سلام دائم في أوكرانيا إذا فازت روسيا، موضحًا أن الناتو سيساعد كييف على تخطي تلك المرحلة التي تشهد معاناتها.

العملية الروسية مستمرة

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتستهدف منشآت الطاقة بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ومع إصابة البنى التحتية للطاقة، تضطر المتاجر والمستشفيات والمصالح الحكومية الأوكرانية إلى استخدام المولدات من أجل البقاء في العمل.