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قبل المونديال بأسبوع

الناصر: استبعاد المولد قرار صحيح بتوقيت خاطئ

2022-11-14 الساعة 11:49
الناصر: استبعاد المولد قرار صحيح بتوقيت خاطئ
المواطن - الرياض

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قال الإعلامي الرياضي محمد الناصر، إن استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب الوطني الأول المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، هو قرار صحيح في توقيت خاطئ.

توقيت خاطئ

وأضاف محمد الناصر في تصريحات لبرنامج بره الـ 18 عبر قناة ssc: لم نكن نتمنى بأن يُثار هذا الموضوع قبل بدء مونديال 2022 في قطر، بأسبوع حتى لا يؤثر على نفسية اللاعبين الذين شارك معهم المولد بفترة الإعداد وأعلن اسمه ضمن القائمة المونديالية للأخضر.

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استبعاد فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي، من القائمة التي ستشارك في نسخة قطر 2022، الأسبوع المقبل.

قرار احترازي

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قد استبعد المولد من قائمة المنتخب السعودي، كإجراء احترازي، بسبب قضية منشطات، ليضم نواف العابد بدلًا منه.

وأوضح المسحل، في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية، أنهم اتخذوا الإجراء المناسب بإبعاد فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من قائمة المونديال.

وأضاف المسحل أنه لا يمكن الكشف عمّا استجد في استئناف وكالة المنشطات الدولية “وادا” أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” بحكم أنها قضية منظورة وتخص اللاعب، واتحاد القدم ليس طرفًا في القضية، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا المولد بالقرار قبل إعلانه.

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