النشيد الوطني السعودي يهز أرجاء ملعب لوسيل

مع بداية المباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، هز النشيد الوطني السعودي أرجاء ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، من قبل جماهير غفيرة للأخضر توشحت باللون الأبيض دعمًا لفريقها.

مباراة حاسمة

يبحث منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك عند مواجهة منتخب المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الأخضر قبل مواجهة المكسيك في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، حيث إذا نجح الأخضر في الفوز على المكسيك وتعادلت الأرجنتين مع بولندا، فسوف يتأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثالثة لثمن نهائي المونديال.