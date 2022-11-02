النصر لنهائي الصالات بدورة الألعاب 2022

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تأهل فريق النصر إلى نهائي كرة الصالات “رجال”، اليوم الأربعاء بعد تغلبه على منافسه مصدة بنتيجة 4_ 3، وذلك ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
#النصر يتأهل إلى نهائي كرة الصالات "رجال" بعد تغلبه على #مصدة
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دورة_الألعاب_السعودية | #SSC pic.twitter.com/H79AiBoRCt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 2, 2022
بحسب الحساب الرسمي لشركة الرياضة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، تأهل النصر على حساب مصدة بعد مباراة ماراثونية.