النصر لنهائي الصالات بدورة الألعاب 2022

تأهل فريق النصر إلى نهائي كرة الصالات “رجال”، اليوم الأربعاء بعد تغلبه على منافسه مصدة بنتيجة 4_ 3، وذلك ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

مباراة قوية

بحسب الحساب الرسمي لشركة الرياضة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، تأهل النصر على حساب مصدة بعد مباراة ماراثونية.