Icon

إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
قوات خاصة لمواجهة المحتجين

النظام الإيراني فقد السيطرة ويستعين بالخارج

2022-11-21 الساعة 7:17
النظام الإيراني فقد السيطرة ويستعين بالخارج
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أشارت تقارير محلية وعالمية إلى أن النظام الإيراني فشل في السيطرة على الاحتجاجات من خلال القمع وقنص المتظاهرين، مع وصول غضب الناس من النظام إلى نقطة الغليان.

فشل القمع

وأوضحت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، في تقريرها، أن قوات الأمن الإيراني لا تستطيع مواجهة الاحتجاجات وغير قادرة على قمع الاحتجاجات، لذلك قرر النظام اللجوء إلى قوات خاصة بالوكالة.

واستخدم الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الباسيج التابعة له وقوات الشرطة وحتى أفراد الأمن كافة الأساليب بما فيها العنف الشديد لقمع الاضطرابات، بينما تظهر مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي استخدام القوات الحكومية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

متظاهرون إيرانيون يشعلون النار بمنزل أجداد الخميني

قتل واعتقالات

وأشارت تقارير إعلامية إلى مقتل 389 متظاهرًا ، بينهم 55 طفلًا، في حين تم اعتقال 15345 آخرين حتى 17 نوفمبر الجاري.

ومع ذلك، فإن استخدام العنف الوحشي ضد المتظاهرين وتعذيب المحتجزين حتى الموت لم يؤدي إلا إلى إثارة المزيد من الغضب الشعبي. وحذر مهدي رفيعي رئيس مركز الرأي الطلابي الإيراني من أن غضب الشعب من النظام وصل إلى نقطة خطيرة لا يمكن وقفها.

إضرابات وتمرد

بينما تشهد إيران إضرابات عمالية في كافة الصناعات الرئيسية، لتنقلب الموازين ضد النظام الإيراني، بحسب ناشيونال إنترست.

وأشارت تقارير مختلفة إلى انخفاض الروح المعنوية وخسائر فادحة في صفوف قوات الأمن التابعة للنظام، فيما رفض بعض ضباط الشرطة قتل المواطنين أو تركوا وظائفهم بأعذار مثل المرض.

تراجع الشرطة

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انسحاب الشرطة من أمام المتظاهرين أو حتى الوقوف معهم. وأظهر مقطع فيديو تعب وإرهاق قوات الشرطة في أصفهان.

وأشارت تقارير إلى أن المستشفيات التابعة للقوات المسلحة في طهران ومحافظات أخرى تواجه نقصًا في الأسرة بسبب ارتفاع عدد الجرحى من عناصر الباسيج والحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة، وفقًا لناشيونال إنترست.

الاستعانة بالخارج

وفشلت محاولات النظام لتعزيز الروح المعنوية لقواته، فيما صوت المجلس الأعلى على تعديل الموازنة السنوية وزيادة رواتب القوات الأمنية بنسبة 20% إلا أن هذه الخطوة كانت مجرد رمزية بسبب الأزمة المالية المستمرة، مما يجعل من المستحيل تنفيذ هذه الحوافز الاقتصادية وسط الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية.

وقرر النظام الإيراني اللجوء إلى قوات بالوكالة، في 1 نوفمبر الجاري، ووفقًا لتقرير قناة إيران الدولية، مقرها لندن، فإن النظام نقل 150 من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي وكتائب حزب الله عبر رحلات خاصة من مطار بغداد إلى مشهد في شمال شرق إيران.

وانتشرت قوات من جماعة حزب الله اللبنانية لمساعدة ميليشيا الباسيج الإيرانية في حملتها ضد المتظاهرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا
السعودية اليوم

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

السعودية اليوم
مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...
الرياضة

مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...

الرياضة
تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...
تكنولوجيا

تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...

تكنولوجيا
59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية
العالم

59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

العالم
مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52
أخبار رئيسية

مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52

أخبار رئيسية
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...
السعودية اليوم

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...

السعودية اليوم
العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران
العالم

العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران

العالم
هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
العالم

هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

العالم