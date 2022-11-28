Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
تسبب نموًّا أقل للورم المبكر

النظام الغذائي منخفض البروتين يقتل أورام سرطان القولون

2022-11-28 الساعة 9:16
النظام الغذائي منخفض البروتين يقتل أورام سرطان القولون
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تحدث الباحثون في دراسة حديثة نُشرت بمجلة Gastroenterology عن آثار اتباع نظام غذائي منخفض البروتين على نمو سرطان القولون.

التفاصيل

وأفاد باحث الدراسة المؤلف الأول الدكتور سوميت سولانكي، قائلًا: لقد لاحظنا أن تغذية خلايا سرطان القولون المأخوذة من الإنسان بأحماض أمينية منخفضة ثم معالجتها بالعلاجات الكيميائية تتآزر وتساعد في قتل الخلايا السرطانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية

Img

بوتين قد يأمر بتعبئة ثانية لمليوني شخص 

ووفقًا لما نشره موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، أجرى الباحثون تحقيقاتهم على الفئران الحية، فوجدوا أن الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًّا منخفض البروتين كان لديها نمو أقل للورم المبكر وموت أكبر للخلايا السرطانية.

ونظرًا لأن العناصر الغذائية في الجسم تتأثر أساسًا بما نأكله ونظامنا الغذائي، فقد وجد تحليلنا البحثي أن إطعام الحيوانات بنظام غذائي منخفض البروتين أدى إلى أزمة في العرض والطلب بخلايا سرطان القولون؛ ما أدى بدوره إلى موت الخلايا السرطانية بشكل كبير؛ فهذه السرطانات معرضة للأيض، وقد يساعد اتباع نظام غذائي منخفض البروتين إلى جانب العلاج الكيميائي في قتل الخلايا السرطانية بهذه الأماكن لأن الطلب عليها مرتفع، ومن ناحية أخرى يكون العرض منخفضًا، وفق الدكتور سولانكي؛ الذي أوضح في حين أن نتائج الدراسة واعدة، فإن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين ليس حلًّا طويل الأمد لعلاج سرطان القولون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم