النظام الغذائي منخفض البروتين يقتل أورام سرطان القولون

تحدث الباحثون في دراسة حديثة نُشرت بمجلة Gastroenterology عن آثار اتباع نظام غذائي منخفض البروتين على نمو سرطان القولون.

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وأفاد باحث الدراسة المؤلف الأول الدكتور سوميت سولانكي، قائلًا: لقد لاحظنا أن تغذية خلايا سرطان القولون المأخوذة من الإنسان بأحماض أمينية منخفضة ثم معالجتها بالعلاجات الكيميائية تتآزر وتساعد في قتل الخلايا السرطانية.

ووفقًا لما نشره موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، أجرى الباحثون تحقيقاتهم على الفئران الحية، فوجدوا أن الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًّا منخفض البروتين كان لديها نمو أقل للورم المبكر وموت أكبر للخلايا السرطانية.

ونظرًا لأن العناصر الغذائية في الجسم تتأثر أساسًا بما نأكله ونظامنا الغذائي، فقد وجد تحليلنا البحثي أن إطعام الحيوانات بنظام غذائي منخفض البروتين أدى إلى أزمة في العرض والطلب بخلايا سرطان القولون؛ ما أدى بدوره إلى موت الخلايا السرطانية بشكل كبير؛ فهذه السرطانات معرضة للأيض، وقد يساعد اتباع نظام غذائي منخفض البروتين إلى جانب العلاج الكيميائي في قتل الخلايا السرطانية بهذه الأماكن لأن الطلب عليها مرتفع، ومن ناحية أخرى يكون العرض منخفضًا، وفق الدكتور سولانكي؛ الذي أوضح في حين أن نتائج الدراسة واعدة، فإن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين ليس حلًّا طويل الأمد لعلاج سرطان القولون.