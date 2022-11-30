النمر يوضح سبب كثرة الإصابة بالجلطات في الصباح الباكر

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن جلطات القلب تكثر في الصباح لعدة أسباب.
وأضاف النمر، أثبتت دراسات عدة هذا الأمر وأهم نظرية بشأنها ارتفاع الكورتيزول وارتفاع الضغط كما أن لزوجة الدم تزداد في ساعات الصباح الباكر لذلك تكثر الجلطات في الصباح الباكر.
وقال خالد النمر، ينصح بتناول الأسبرين ممن يعانون من أمراض القلب، مضيفا لا يوجد سن معين لذلك، ولكن حاليا فإن الرجال فوق ٥٠ سنة والنساء فوق ٦٠ سنة إذا توفرت فيهم تلك الشروط ننصحهم بتناول الأسبرين”.
وتابع الشرط الأول أن يكون عندهم عوامل خطورة مثل الضغط، السكر، كوليسترول وكذلك إذا كان عندهم آلام بالصدر هنا وبمقاييس معينة ينصح بأخذ الأسبرين ولكن الأهم ألا يكون لديهم تقرحات في المعدة.