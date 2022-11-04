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بعد شفائه من الإصابة

النني: شكرًا يا الله عدت لشغفي

2022-11-04 الساعة 10:45
النني: شكرًا يا الله عدت لشغفي
المواطن - متابعة

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حرص المصري محمد النني لاعب خط الوسط بفريق آرسنال الإنجليزي على تقديم الشكر لكل من سانده للعودة بعد إصابته العضلية التي دامت أسابيع.

وشارك النني بمباراة فريقة أمس ضد زيورخ السويسري والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف دون رد وحصل اللاعب الدولي المصري على إشادة قوية من مدربه ميكيل آرتيتا.

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الشكر لله

وقال النني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: العودة إلى حيث شغفي، شكرًا لك يا الله وشكرًا لكم جميعًا على الدعم الذي قدمتموه لي.

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