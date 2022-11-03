النني يظهر مجددًا بعد غياب 67 يومًا

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يظهر الدولي المصري محمد النني مع ناديه آرسنال الإنجليزي بعد غياب طويل دام لـ 67 يومًا بسبب الإصابة، عندما يلعب ضد زيوريخ السويسري مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي.
ويستضيف آرسنال نظيره زيوريخ مساء اليوم على ملعب الإمارات ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.
تعرض النني للإصابة في تلك المباراة، ما أبعده عن الفريق منذ ذلك الوقت، قبل أن يعود في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم.
وشارك النني مع آرسنال في مباراة واحدة فقط هذا الموسم بكل البطولات، عندما كان أساسيًّا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم 27 أغسطس الماضي.