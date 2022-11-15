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تعرض لاعتداء أفقده حياته

النيابة المصرية تعلق بشأن مقتل الفنان الأردني

2022-11-15 الساعة 10:50
النيابة المصرية تعلق بشأن مقتل الفنان الأردني
المواطن - متابعة

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أصدرت النيابة المصرية بيانًا بشأن ملابسات مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح الذي تعرض لاعتداء أصابه بنزيف وأفقده الحياة.

بيان النيابة

وقال بيان للنائب العام إن النيابة العامة أمرت بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى طلفاح، وهو فنان أردني الجنسية.

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وذكر البيان أنه تم إبلاغ النيابة بالعثور على الفنان مغشيًا عليه بمسكنه بالجيزة، ووجود آثار إصابة به، ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولا تزال التحقيقات جاريةً لاكتشاف حقيقة الواقعة.

بلاغ للشرطة

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة نص على أن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفى قد رآه من شرفة مسكنه ملقى على وجهه، فأبلغ النجدة التي بحضورها وأحد أقارب المتوفى تبين إصابته بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة.

وكشف البيان أن قريبًا للفنان أكد إصابته بمرض السكري، وأن أشقاءه حاولوا الاتصال به منذ فترة دون أن يجيبهم، ولم تتبين الشرطة آنذاك أي بعثرة بمحتويات مسكنه، فيما أفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجود كافة متعلقاته كاملة دون نقص، فاستدعيت سيارة الإسعاف ونقل للمستشفى.

آثار عنف

وانتقلت النيابة لمسكن المتوفى لمعاينته فتبينت عدم وجود أي آثار عنف على مقبض بابه الخارجي أو داخل المسكن، كما انتقلت إلى المستشفى لسؤاله، فتبينت تواجده بوحدة الرعاية الحرجة غائبًا عن الوعي، وشاهدت من مناظرة جسده وجود آثار إصابات متفرقة به.

وكشفت النيابة أنه وبسؤال الطبيبة المختصة أفادت بحضور الفنان في حالة غيبوبة تامة وبه آثار إصاباتٍ متعددة، وآثار جروحٍ وحروقٍ بأنحاء متفرقةٍ من جسده، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة.

التقرير الطبي

وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود ومنهم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب، ولم تقف من شهادتهم على وجود دلائل لأي عنف

وكان التقرير الطبي للفنان المتوفى في مصر قد كشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته. وأكد التقرير أن الفنان الأردني توفي نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب.

إلى ذلك، وصل جثمان الفنان إلى ثلاجة الموتى في مستشفى قصر العيني، بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى، تمهيدًا لإنهاء إجراءات نقله إلى بلاده، حيث تم تسليم جميع متعلقاته إلى ذويه.

 

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