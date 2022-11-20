الهاجري تتحدى قصر قامتها: يميزني

تحدت الشابة دانا الهاجري نظرة المجتمع لها لقصر قامتها، بحصولها على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص تصميم منتجات تنافسية تساهم في الاقتصاد المعرفي وخدمة المجتمع من خلال الابتكار ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في التصميم.

وعبرت الهاجري، في مقابلة مع “العربية نت”، عن سعادتها بتفاعل المغردين على مواقع التواصل، موضحة أن إصرارها على النجاح كان وراء تحقيق طموحها.

اختلافها سبب تميزها

وعن قصر قامتها، أكدت الهاجري أن اختلافها كان سبب لتميزها وإحساسها بأهمية الدخول إلى مضمار التحديات والمنافسة بين الطالبات وإثبات نفسها في كل مرحلة إلى أن وصلت إلى ما تريد وما تطمح إليه من الدراسة الجامعية حتى وصلت للثقة بالنفس والسعادة بهذه المنجزات.

وقالت الهاجري: إنها كانت تنظر لعلو مكانتها ونجاحها ولم تؤثر بها نظرة المجتمع تجاه قصر قامتها، فازدادت إصرارًا على النجاح بالتوكل على الله ودعم أسرتها، مبينة أنها كانت تقول لنفسها دائمًا: “بالغي في حب نفسك فحب الذات لا يهزم”.

تحديات

وأشارت الهاجري إلى أنها قررت مواجهة التحديات بالصبر، ومن أهم التحديات نظرة المجتمع لقصر قامتها وحرصها على تحقيق النجاح العلمي والتفوق الجامعي، موجهة كلمة شكر لوالدتها وشقيقاتها بالقول: إلى المكافحة والشجاعة التي وقفت إلى جواري ووقفت معي منذ طفولتي أنت عظيمة يا أمي، وأشكر الله على نعمة الأهل وانتمائي لهذا الجمال.