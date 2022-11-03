“الهدف – سعيد العويران” سلسلة درامية وثائقية

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تنطلق على باقة VIP من “شاهد” السلسلة الدرامية الوثائقية “الهدف – سعيد العويران”. تتطرّق السلسلة في 7 حلقات إلى حياة نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران، مسلّطةً الضوء على طفولته وشبابه والصعاب والمطبّات التي مرّ بها في حياته وصولاً إلى اتخاذه قرار احتراف كرة القدم وبلوغه أعلى مراتب النجومية والشهرة.
تُبرز السلسلة الوثائقية الجوانب النفسية والاجتماعية من شخصية سعيد العويران المتمرّدة، الأمر الذي جعل منه طفلاً حاد الطباع، مما قاده لاحقاً للانخراط في العديد من المتاعب القانونية التي أدّت إلى اعتقاله عدة مرات، قبل أن يتم اكتشاف موهبته الفذة لتنهال عليه العروض الكروية الاحترافية.
ولاحقاً، نجح العويران في تغيير مجرى حياته، ليحقق أبرز النجاحات في صفوف المنتخب السعودي وصولاً نحو القمة.
ما الذي حدث لاحقاً مع العويران ليجد نفسه مجدداً في السجن؟ وكيف يقيّم تجربته الشخصية والرياضية كاشفاً النقاب عن العديد من القصص التي يبوح بها للمرة الأولى؟
ومن المقرر أن تُعرض سلسلة الدراما الوثائقية “الهدف” على باقة VIP من شاهد اعتباراً من 5 نوفمبر.