الهلال الأحمر بمكة المكرمة يرفع جاهزيته للحالة المطرية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى، وذلك تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض من محافظاتها، تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

98 مركزًا إسعافيًا

وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزًا إسعافيًا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة, مشيراً إلى أنه تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف بعد هطول أمطار غزيرة من صباح اليوم.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها, مضيفاً أن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997)، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة.