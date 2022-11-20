الهلال الأحمر يدعم قطر بأسطول كامل

أعلن الهلال الأحمر السعودي، عن تحريك أسطول كامل في منفذ سلوى، لتعزيز القوى العاملة في المناطق المحيطة.

ويأتي ذلك من أجل دعم قطر ومساندة جهودها في بطولة كأس العالم 2022.

منفذ سلوى

واستعرض برنامج الراصد، في مقطع فيديو، أسطول الهلال الأحمر خلال تواجده في منفذ سلوى الحدودي، والحالات التي يتعامل معها، بالإضافة إلى طائرة مجهزة، والكثير من التجهيزات الطبية بجهود مخلصة.