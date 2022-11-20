الهلال الأحمر يدعم قطر بأسطول كامل

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أعلن الهلال الأحمر السعودي، عن تحريك أسطول كامل في منفذ سلوى، لتعزيز القوى العاملة في المناطق المحيطة.
فيديو | لدعم قطر ومساندة جهودها في كأس العالم.. "الهلال الأحمر السعودي" يحرك أسطولا كاملا في منفذ سلوى ويعزز القوى العاملة في المناطق المحيطة #كأس_العالم_قطر_2022#الراصد pic.twitter.com/V54vAVYYKYقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) November 20, 2022
ويأتي ذلك من أجل دعم قطر ومساندة جهودها في بطولة كأس العالم 2022.
واستعرض برنامج الراصد، في مقطع فيديو، أسطول الهلال الأحمر خلال تواجده في منفذ سلوى الحدودي، والحالات التي يتعامل معها، بالإضافة إلى طائرة مجهزة، والكثير من التجهيزات الطبية بجهود مخلصة.