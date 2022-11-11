الهلال يمثل آسيا بمونديال الأندية ونهائيات دوري الأبطال بقطر

يشارك نادي الهلال ممثلًا لقارة آسيا في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

دوري أبطال آسيا

قال الإعلامي وليد الفراج: الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا في قطر، وسيكون النهائي ما بعد كأس العالم للأندية، والذهاب سيكون في غرب القارة.

وأضاف: الهلال والشباب والفيصلي تأهلوا للدور الـ 16، والنهائيات ستقام في الدوحة، والدور النهائي سيقام في وقت لاحق؛ نظرًا لأن بطولة العالم للأندية ستقام في نفس الشهر، على أن يكون الذهاب في غرب آسيا والإياب في شرق آسيا.