الهلال يمثل آسيا بمونديال الأندية ونهائيات دوري الأبطال بقطر

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يشارك نادي الهلال ممثلًا لقارة آسيا في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
#وليد_الفراج: #الهلال سيشارك ممثلًا لقارة آسيا في مونديال الأندية وستكون الثالثة للهلال .. الإتحاد الآسيوي يقرر إقامة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا في قطر وسيكون النهائي ما بعد كأس العالم للأندية .. الذهاب سيكون في غرب القارة#أكشن_مع_وليد #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/SxIEk0RyXB
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 10, 2022
قال الإعلامي وليد الفراج: الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا في قطر، وسيكون النهائي ما بعد كأس العالم للأندية، والذهاب سيكون في غرب القارة.
وأضاف: الهلال والشباب والفيصلي تأهلوا للدور الـ 16، والنهائيات ستقام في الدوحة، والدور النهائي سيقام في وقت لاحق؛ نظرًا لأن بطولة العالم للأندية ستقام في نفس الشهر، على أن يكون الذهاب في غرب آسيا والإياب في شرق آسيا.