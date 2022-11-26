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هناك خلاف دائم بين الطرفين في عدة قضايا 

الهند تتحدى الغرب: عليهم التعايش مع موقفنا بشأن أوكرانيا

2022-11-26 الساعة 11:47
الهند تتحدى الغرب: عليهم التعايش مع موقفنا بشأن أوكرانيا
المواطن- متابعة

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قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إن قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، أظهرت بوضوح صحة حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقف الهند في حرب أوكرانيا.

خلاف دائم

وتابع سوبرامانيام جايشانكار في حواره مع قناة تايمز ناو: نحن في خلاف دائم مع الغرب بشأن القضايا المتعلقة بباكستان وأفغانستان، وعلى الغرب أن يتعايش ويستكين مع موقفنا مع أوكرانيا وتحمل موقف نيودلهي إزاء كييف تمامًا كما يتعين علينا تحمل سياسات الغرب تجاه باكستان.

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واستطرد: علمًا بأننا ندعو إلى إنهاء الصراع بين موسكو وكييف والعمل مع الآخرين بشأن ذلك، مؤكدًا على أن بلاده ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا.

انتقادات الغرب لـ الهند

ويأتي ذلك وسط انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن شراء النفط الخام المخفض سعره من روسيا وعدم إدانة تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وأضاف: غالبًا ما يسألون إلى جانب من نحن، وإجابتنا، في كل مرة، صادقة، الهند تقف إلى جانب السلام، وفي الدورة السابعة والسبعين لجمعية الأمم المتحدة، دعت الهند بشدة إلى ضرورة إنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية وأكدت موقفها من الصراع.

الهند تتحدى الغرب عليهم التعايش مع موقفنا بشأن أوكرانيا

وأردف: نحن في الجانب الذي يحترم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التأسيسية، داعيًا إلى العودة إلى الدبلوماسية والحوار.

وكان جايشانكار قد قال في وقت سابق خلال زيارته الأولى لمصر، إن سياسات بلاده الخارجية مستقلة ولا يجب إملاؤها.

الهند تتحدى الغرب عليهم التعايش مع موقفنا بشأن أوكرانيا

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