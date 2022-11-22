الهيئة السعودية للسياحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي تخطيط موارد المؤسسات.
المؤهلات والخبرات:
- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في نفس المجال.
- درجة البكالوريوس أو فأعلى.
- تخصصات: تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، البرمجة أو ما يعادلها.
المسؤوليات :
- الدعم في تحديد عمليات الأعمال الفعالة وتحسينها ودمجها على برنامج Oracle.
- تحليل وتصميم واختبار وتنفيذ وتقديم دعم ما بعد التنفيذ باستخدام تقنيات تصميم البرامج الموصوفة وتقنيات توثيق النظام (OUM).
- إدارة عمليات تثبيت / تكامل / تحديث تخطيط موارد المؤسسات، والعمل عن كثب مع مزودي تطبيقات الطرف الثالث لضمان.
- التنفيذ الناجح مع الحد الأدنى من تعطيل الأعمال.
- إجراء اختبارات تشخيصية لاكتشاف أي خلل في Oracle والتأكد من حلها في الوقت المناسب.
- توفير دعم استكشاف أي خلل وإصلاحها من المستوى الأول في حل مشكلات المستخدمين مع أوراكل.
- تنظيم المهام وتنفيذ السياسات والعمليات والإجراءات والنماذج والأدوات.
- تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة الممارسات الرائدة.
- تصعيد المشكلات لضمان إغلاق القضية / المشكلة بكفاءة وفي الوقت المناسب.
- دعم الزملاء في جميع أنحاء المنظمة عند الحاجة لأداء واجباتهم.
- القيام بأنشطة أخرى عند الحاجة.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).