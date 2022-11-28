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يهدف إلى تنمية قدرات أكثر 1500 مختص

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق النسخة الخامسة من برنامج سايبر برو

2022-11-28 الساعة 1:45
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق النسخة الخامسة من برنامج سايبر برو
المواطن - الرياض

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أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الخامسة من برنامج تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني «سايبر برو»، الهادف إلى تنمية قدرات أكثر 1500 مختص في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة في الجهات الحكومية وتعزيز مهاراتهم، وذلك ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

ستة مسارات

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يرتكز على ستة مسارات، هي «الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي»، ويتضمن تنفيذ أكثر من 50 دورة تدريبية مكثفة تتوزع على أربعة مستويات، كما يركّز على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مساراته الستة، لافتة إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية والالتزام بضوابط الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية لتحقيق رؤيتها الرامية إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

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وبينت الهيئة أن برنامج «سايبر برو» الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت» وتحتضنه الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، يتضمن تقديم الدورات التدريبية على المستوى الوطني ويستهدف الجهات في القطاعات المالية، والصحية، والاتصالات، والطاقة، والنقل، وجهات إنفاذ القانون، والجهات العدلية، وغيرها من الجهات الحكومية.

حماية البنى التحتية

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

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