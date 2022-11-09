الوثائق المطلوبة لدخول الاختبارات

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن دخول الاختبارات لا يشترط فيه وجود بطاقة الأحوال، وذلك في ردها على إحدى الطالبات.
وقالت الطالبة، في استفسارها : “بطاقة الأحوال منتهية عادي أدخل فيها اختبار القدرة المعرفية؟!”، حيث أجابت الهيئة عبر حساب “العناية بالمستفيدين” على تويتر بقولها “يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
– الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
– جواز السفر الشخصي.
– رخصة السياقة السعودية.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الرسوم الواجب سدادها في حالة الرغبة في تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية بالمركز الوطني للقياس.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يتطلب دفع مقابل مالي بقيمة 50 ريالاً في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الورقية، على أن يتم التعديل خلال بدء فترة التسجيل المتأخر.