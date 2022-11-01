Icon

تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر Icon تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر Icon السعودية دولة مثالية للقرن الجديد Icon تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا Icon بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا Icon أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب Icon السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء Icon خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس Icon إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بحسب أبو الغيط

الوضع الدولي في خطر

2022-11-01 الساعة 12:43
الوضع الدولي في خطر
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

 

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إن الوضع الدولي في خطر؛ لأن الصراع الآن بين قوتين نوويتين، مضيفًا: العلاقات السياسية تقترب من السخونة.

قوى نووية

وأردف أبو الغيط، في حواره لفضائية القاهرة الإخبارية: هناك دولة نووية وهي روسيا الاتحادية في مواجهة مع إحدى الدول شرق أوروبا وهي أوكرانيا، وهذه الدولة إما استفزت لهذا العمل العسكري، أو أنه في إطار مواجهة بين روسيا والعالم الغربي وهي قوى نووية”.

وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية: أن حلف الأطلسي هو حلف ذو قدرة نووية قرر أن يدعم أوكرانيا، والحسابات الخاطئة تقود لمصائب والإنسانية والقادة يخطئون، مشيرًا إلى أن “الدول الأوروبية تأثرت حيث نجد مظاهرات في فرنسا وأوضاعًا اقتصادية سيئة في دول أوروبا.

اهتمام بالمنطقة العربية

وأوضح أبو الغيط أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد عمل حوار إستراتيجي مع الجامعة العربية، وروسيا تقول: إنها تريد تنشيط المنتدى الروسي العربي، بالإضافة إلى أن وزير خارجية الهند يحضر الجامعة العربية لأول مرة منذ سنوات.

وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها انعكاس على المنطقة، مشيرًا إلى توتر أمريكي غير مسبوق مع دول الخليج وأوبك +، بجانب عودة تدريجية للطاقة النووية في الدول العربية خاصة مصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإستراتيجية الوطنية للصناعة تقدم 800 فرصة استثمارية
السعودية اليوم

الإستراتيجية الوطنية للصناعة تقدم 800 فرصة استثمارية

السعودية اليوم
إلزام النصر بدفع 13 مليونًا لـ حمدالله!
آخر الاخبار

إلزام النصر بدفع 13 مليونًا لـ حمدالله!

آخر الاخبار
مخاطر مرض الذئبة الحمراء
السعودية اليوم

مخاطر مرض الذئبة الحمراء

السعودية اليوم
مئات من محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا
العالم

مئات من محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا

العالم
89.76 مليون صافي أرباح رتال للتطوير العمراني
السوق

89.76 مليون صافي أرباح رتال للتطوير العمراني

السوق
ضبط 448 دراجة آلية مخالفة
أخبار أمنية

ضبط 448 دراجة آلية مخالفة

أخبار أمنية
روسيا تشبه حكم ليز تراس بنبتة الخس 
العالم

روسيا تشبه حكم ليز تراس بنبتة الخس 

العالم
الأحمدي: منع الفتاة من رفع الأثقال معلومة...
أخبار المواطن

الأحمدي: منع الفتاة من رفع الأثقال معلومة...

أخبار المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه