قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إن الوضع الدولي في خطر؛ لأن الصراع الآن بين قوتين نوويتين، مضيفًا: العلاقات السياسية تقترب من السخونة.

قوى نووية

وأردف أبو الغيط، في حواره لفضائية القاهرة الإخبارية: هناك دولة نووية وهي روسيا الاتحادية في مواجهة مع إحدى الدول شرق أوروبا وهي أوكرانيا، وهذه الدولة إما استفزت لهذا العمل العسكري، أو أنه في إطار مواجهة بين روسيا والعالم الغربي وهي قوى نووية”.

وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية: أن حلف الأطلسي هو حلف ذو قدرة نووية قرر أن يدعم أوكرانيا، والحسابات الخاطئة تقود لمصائب والإنسانية والقادة يخطئون، مشيرًا إلى أن “الدول الأوروبية تأثرت حيث نجد مظاهرات في فرنسا وأوضاعًا اقتصادية سيئة في دول أوروبا.

اهتمام بالمنطقة العربية

وأوضح أبو الغيط أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد عمل حوار إستراتيجي مع الجامعة العربية، وروسيا تقول: إنها تريد تنشيط المنتدى الروسي العربي، بالإضافة إلى أن وزير خارجية الهند يحضر الجامعة العربية لأول مرة منذ سنوات.

وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها انعكاس على المنطقة، مشيرًا إلى توتر أمريكي غير مسبوق مع دول الخليج وأوبك +، بجانب عودة تدريجية للطاقة النووية في الدول العربية خاصة مصر.