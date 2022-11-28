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الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع عقاري

2022-11-28 الساعة 3:24
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع عقاري
المواطن - واس

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تسلم الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، رخصة بيع أكبر مشروع تطوير عقاري بنظام البيع على الخارطة بالمملكة كمطور رئيسي والمتمثل بضاحية الفرسان بشمال شرق مدينة الرياض.

أكبر الضواحي السكنية

وتُعد ضاحية الفرسان أحد أكبر الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان في المملكة، حيث تبلغ مساحتها 35 مليون متر مربع، وبعدد وحدات سكنية يتجاوز 50 ألف وحدة سكنية، باختلاف النماذج والتصاميم في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وبمسطحات خضراء تسهم في تعزيز جودة الحياة داخل الضاحية وبأسعار تنافسية تناسب القدرة الشرائية للأسر السعودية.
وتسعى الوطنية للإسكان كونها المطور الرئيس بالتعاون مع نخبة من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التطوير العقاري، والمؤهلين لتطوير المشاريع العقارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات المبتكرة وتبني أفضل الممارسات العالمية خلال تنفيذ مشاريعها.

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وتحرص الشركة على الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية في المملكة من خلال إتاحة أكثر من 116 ألف وحدة في مختلف مناطق المملكة من خلال الشراكة مع أكثر من 105 من المطورين العقاريين، وتحظى مدينة الرياض على تركيز أكبر من الشركة حيث قامت بتوفير أكثر من 38 ألف وحدة سكنية لزيادة المعروض العقاري بمدينة الرياض، كما تستهدف الشركة الوصول بالمعروض العقاري في مدينة الرياض إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2025م.

أكبر مطور عقاري

يذكر أن الوطنية للإسكان تعد أكبر مطور عقاري في المملكة، وتهدف من خلال أعمالها إلى الاستمرار في الإسهام في رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول تحقيقاً لرؤية 2030، وذلك بالوصول للمعروض العقاري من الشركة إلى أكثر من 300 ألف وحدة في عام 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص.

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