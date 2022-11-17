الوطنية للتعليم توزع 51.6 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان
أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم توصية مجلس الإدارة بتوزيع 51.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهية في 31 أغسطس 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة وسيعلن عنها لاحقاً.