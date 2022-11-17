الوطنية للتعليم توزع 51.6 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم توصية مجلس الإدارة بتوزيع 51.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهية في 31 أغسطس 2022.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة وسيعلن عنها لاحقاً.