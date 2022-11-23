اليابان تُفجر مفاجأة وتهزم ألمانيا بثنائية

حقق منتخب اليابان مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

ثنائية يابانية في ألمانيا

وكان منتخب الماكينات الألمانية، بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب الألماني، لينجح المنتخب الياباني في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة الـ75، ثم عزز اللاعب تاكوما أساتو من تقدم منتخب الساموراي بالهدف الثاني بعد انفراد بالحارس مانويل نوير.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد اليابان 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب ألمانيا أي رصيد من النقاط.

جدير بالذكر أن منتخب الماكينات كان ودع منافسات مونديال 2018 بـ روسيا من الدور الأول، وذلك بعد أن كان فاز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

ألمانيا بطلة العالم 4 مرات

وسبق للمنتخب الألماني الفوز بلقب كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1954 و 1974 و 1990 و 2014.

كما نجح المنتخب الياباني في التأهل 7 مرات متتالية لنهائيات كأس العالم بداية من عام 1998 إلى عام 2022.

وتُقام مساء اليوم مباراة إسبانيا وكوستاريكا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

منتخب اليابان سيواجه كوستاريكا الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية، بينما يواجه المنتخب الألماني نظيره الإسباني أيضًا يوم الأحد.