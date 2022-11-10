اليوفي يتخطى فيرونا بصعوبة بالكالتشيو

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، فوزًا صعبًا على منافسه فيرونا بهدف دون رد، ليواصل فريق السيدة العجوز انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المرحلة الـ 14 من مباريات الكالتشيو.

هدف وطرد

وارتدى مويس كين ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 60، فيما أنهى الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) المباراة بـ 10 لاعبين، عقب طرد أليكس ساندرو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

المركز الثالث

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق انتصاره الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامس على التوالي، رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم في جدول الترتيب من المركز السابع للمركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد فيرونا، الذي واصل انهياره في المسابقة، عقب تلقيه خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الحالي والتاسعة على التوالي، عند 5 نقاط، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب.