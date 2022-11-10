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بهدف دون رد

اليوفي يتخطى فيرونا بصعوبة بالكالتشيو

2022-11-10 الساعة 11:10
اليوفي يتخطى فيرونا بصعوبة بالكالتشيو
المواطن – متابعة

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حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، فوزًا صعبًا على منافسه فيرونا بهدف دون رد، ليواصل فريق السيدة العجوز انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المرحلة الـ 14 من مباريات الكالتشيو.

فريق يوفنتوس - ألفارو موراتا
فريق يوفنتوس – @juventusfcen

هدف وطرد

وارتدى مويس كين ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 60، فيما أنهى الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) المباراة بـ 10 لاعبين، عقب طرد أليكس ساندرو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfc

المركز الثالث

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق انتصاره الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامس على التوالي، رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم في جدول الترتيب من المركز السابع للمركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد فيرونا، الذي واصل انهياره في المسابقة، عقب تلقيه خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الحالي والتاسعة على التوالي، عند 5 نقاط، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب.

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