اليوفي يفاجئ الإنتر بثنائية بالكالتشيو

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حقق فريق يوفنتوس فوزًا مباغتًا على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، الأحد، بنتيجة 2-0 في ديربي أقيم على ملعب آليانز ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي، وذلك رغم خروج اليوفي من منافسات دوري أبطال أوروبا.
سجل أهداف يوفنتوس أدريان رابيو في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، ومن ثم أضاف نيكولو فاجولي الهدف الثاني في الدقيقة 85.
بهذه النتيجة يرفع يوفنتوس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 24 في المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو.
ويتصدر نابولي الدوري برصيد 35 نقطة وبفارق ست نقاط عن ميلان حامل اللقب بينما يملك لاتسيو وأتلانتا 27 نقطة.