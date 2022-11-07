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رغم الانتكاسة الأوروبية

اليوفي يفاجئ الإنتر بثنائية بالكالتشيو

2022-11-07 الساعة 1:36
اليوفي يفاجئ الإنتر بثنائية بالكالتشيو
المواطن – متابعة

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حقق فريق يوفنتوس فوزًا مباغتًا على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، الأحد، بنتيجة 2-0 في ديربي أقيم على ملعب آليانز ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي، وذلك رغم خروج اليوفي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ضد الإنتر

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سير المباراة

سجل أهداف يوفنتوس أدريان رابيو في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، ومن ثم أضاف نيكولو فاجولي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

يوفنتوس ضد الإنتر

تحسين المراكز

بهذه النتيجة يرفع يوفنتوس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 24 في المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو.

يوفنتوس وإنتر ميلان
جانب من مباراة سابقة – المصدر blackwhitereadallover

ويتصدر نابولي الدوري برصيد 35 نقطة وبفارق ست نقاط عن ميلان حامل اللقب بينما يملك لاتسيو وأتلانتا 27 نقطة.

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