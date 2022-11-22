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الأخضر ونسور قرطاج في ركلة البداية بالمونديال

اليوم العرب يساندون السعودية وتونس بكأس العالم

2022-11-22 الساعة 9:28
اليوم العرب يساندون السعودية وتونس بكأس العالم
المواطن - الرياض

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تحدث الإعلامي الرياضي اللبناني حسين ياسين، عن أهمية المواجهات التي تنتظر المنتخبات العربية، اليوم الثلاثاء، والتي تبدأ بمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً لقاء المنتخب التونسي أمام الدنمارك.

مباراة السعودية والأرجنتين
مباراة السعودية والأرجنتين

يوم منتظر

وكتب الإعلامي حسين ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: هو صباح يوم ينتظره مئات الملايين في العالم، العرب مع السعودية وتونس، أبطال العالم، وهو خاصة صباح بداية الأسطورة في موندياله الأخير، صباح الخير.

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المنتخب السعودي - الأخضر - نواف العابد

استعدادات الأخضر

انتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة تستضيف المونديال دولة عربية وخليجية، وذلك على أرض ملعب لوسيل.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

مواجهة صعبة

يبدأ المنتخب التونسي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، اليوم، ويخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الدنماركي، في المباراة التي تجمع المنتخبين في تمام الساعة الرابعة عصراً، وتقام على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالمونديال.

ويسعى المنتخب الملقب بـ نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية من لقاء اليوم وعدم الخسارة المحبطة في أول مباراة بالمونديال، ويلعب نجوم المنتخب التونسي سواءً للفوز وتحقيق الثلاث نقاط أو الخروج على الأقل بنقطة التعادل.

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