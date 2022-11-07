اليوم.. انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة ولي العهد

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنطلق اليوم النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27 وسط مشاركة واسعة من قادة المنطقة والعالم.

خارطة طريق طموحة

وقدمت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خارطة طريق طموحة للعمل المناخي ومواجهة تبعات تغير المناخ في المنقطة إضافة إلى خلق فرص اقتصادية واستثمارية تسهم في تعزيز الاستدامة

أبرز التحديات المناخية

يذكر أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة إستراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.