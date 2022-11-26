Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأخضر أول منتخب عربي يفوز على الأرجنتين بشكل رسمي

اليوم فصل جديد في مسيرة المنتخب السعودي.. ثقة في أبطالنا لا حدود لها

2022-11-26 الساعة 2:36
اليوم فصل جديد في مسيرة المنتخب السعودي.. ثقة في أبطالنا لا حدود لها
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي هاني وفا، إن فوائد الفوز على منتخب الأرجنتين لم تقف عند النقاط الثلاث في المونديال بل تعدتها إلى ما هو أكثر منها.

وأضاف وفا، في مقال له بصحيفة “الرياض” بعنوان “ما يعرف الخوف من هذا فريقه”: “نتمنى بحول الله وقوته أن تتكرر اليوم مع بولندا وهو أمر متوقع ووارد تماماً، فثقتنا في أبطالنا لا حدود لها، ودعواتنا معهم أن يوفقهم الله ويجلبوا لنا النقاط الثلاث (ما يعرف الخوف من هذا فريقه)”.

قد يهمّك أيضاً
Img

مدرب بولندا: مباراة السعودية صعبة علينا

Img

ثنائية السعودية في منافسة عربية خاصة بالمونديال

وقال هاني وفا “تتجه أنظارنا اليوم تجاه الدوحة، حيث يلعب منتخبنا الوطني اليوم مباراته الثانية أمام منتخب بولندا بعد أن حقق مفاجأة المونديال بفوزه على بطل العالم لمرتين، وأحد أبرز المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم في المونديال الحالي، بعد أن قدم منتخبنا الوطني ملحمة كروية أبهرت العالم وغيرت من بوصلة اتجاهات البطولة، فأصبحت كل الفرق تلعب بكل قوتها منذ البداية، خاصة بعد مباراتي منتخبنا الوطني ومنتخب اليابان”.

فصل جديد في مسيرة المنتخب

اليوم فصل جديد في مسيرة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم، نتمنى وكلنا ثقة في أبطالنا أن يقدموا كل ما لديهم؛ لتكون راية العز خفاقة، لن نطالبهم إلا بما طالبهم به سمو ولي العهد قبل البطولة: “أعلم أنكم وقعتم في مجموعة صعبة في كأس العالم ولا أحد يتوقع فوزكم أو تعادلكم، أقول لكم العبوا بارتياح، قدّموا ما لديكم واستمتعوا بالبطولة”.

وقال سموه: “لا أريدكم أن تلعبوا تحت الضغط، والذي قد يؤثر على أدائكم المعتاد”، كلمات ولي العهد كانت بمثابة خارطة طريق يسير عليها المنتخب ليظهر بالمظهر المشرف للكرة السعودية، وهو ما حصل بالفعل، فمنتخبنا في مباراة الأرجنتين لم يكن تحت الضغط، كان وحدة واحدة متجانسة مترابطة تلعب بروح عالية كلها رجولة وإصرار وتحدّ، فكان الإنجاز الذي سطره أبطالنا في كتب التاريخ”.

أولويات قد لا تتكرر

وتابع الكاتب “المنتخب السعودي أول منتخب عربي يفوز على الأرجنتين بشكل رسمي، وكذلك أول منتخب عربي يفوز على فريق من أميركا الجنوبية في كأس العالم، وأول فريق آسيوي يحقق الفوز على الأرجنتين في كأس العالم عبر التاريخ، كما أصبحت السعودية أول فريق عربي يفوز على فريق يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الإطلاق، وأيضًا أصبح منتخبنا المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يسجل هدفين في مرمى الأرجنتين بكأس العالم، وهذان الهدفان هما أسرع ثنائية لعرب آسيا في تاريخ كأس العالم، إذ سُجلا في 5 دقائق فقط، أولويات قد لا تتكرر وهي مصدر فخر لنا كسعوديين”.

وختم الكاتب بقوله “فوائد الفوز على منتخب الأرجنتين لم تقف عند النقاط الثلاث في المونديال بل تعدتها إلى ما هو أكثر منها، ونتمنى بحول الله وقوته أن تتكرر اليوم مع بولندا وهو أمر متوقع ووارد تماماً، فثقتنا في أبطالنا لا حدود لها، ودعواتنا معهم أن يوفقهم الله ويجلبوا لنا النقاط الثلاث (ما يعرف الخوف من هذا فريقه)”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم