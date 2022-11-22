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اليونان تبدأ في إنتاج الهيدروجين الأخضر

2022-11-22 الساعة 2:38
اليونان تبدأ في إنتاج الهيدروجين الأخضر
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شركة ليندي Linde، أكبر شركة للغازات الصناعية في العالم، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت إنتاج الهيدروجين الأخضر في منشآتها باليونان.

وقالت الشركة الأمريكية الألمانية، التي تزود المصانع والمستشفيات بغازات مثل الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين، إنها تقوم بإنتاج أول هيدروجين أخضر في اليونان، بحسب وكالة رويترز.

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وقالت أوانا ريبر، المدير العام للشركة: تتخذ ليندي خطوة أولى مهمة نحو تأسيس اقتصاد الهيدروجين الأخضر في اليونان، مما يسمح لنا بتعزيز أجندتنا للاستدامة في جميع أنحاء الدولة.

أهمية الهيدروجين الأخضر

وبحسب وكالة رويترز، فإنه الآن يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه المفتاح في انتقال الطاقة في أوروبا إلى بيئة مستدامة مع هدف الوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

والهيدروجين الأخضر هو وقود عالمي خفيف وعالي التفاعل، يُنتج من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، وتستخدم تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، والهدف منه إنتاج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

اليونان تبدأ في إنتاج الهيدروجين الأخضر

مشروع الهيدروجين الأكبر في السعودية

وفي الوقت نفسه، فإن السعودية أيضًا تتخذ خطوات جادة لتنفيذ أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم وذلك في مدينة نيوم، وتبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار.

ويعد ذلك المشروع أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم، من المتوقع أن يبدأ التصدير بحلول عام 2026.

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