اليونايتد يتغلب على فولهام بالبريميرليج

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا قويًا، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف أمام فريق فولهام، في لقاء أقيم على ملعب “كرافين كوتاج” ضمن الأسبوع الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي.

بدأت أهداف المباراة عن طريق كريستيان إريكسن في الدقيقة 14، قبل أن ينجح دانييل جيمس في تسجيل التعادل لمصلحة فولهام في الدقيقة 61.

هدف قاتل

وفي الدقيقة 92، استطاع أليخاندرو كارناتشو أن يهدي فريقه مانشستر يونايتد الفوز بهدف قاتل في شباك فولهام.

هذا السيناريو أشبه بما حدث الجولة الماضية لفولهام حيث كان الفريق متعادلاً مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، قبل أن ينجح إيرلينج هالاند في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة أصبح رصيد مانشستر يونايتد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، حيث ظل يونايتد في المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز التاسع.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد عاد إلى الانتصارات بعد الخسارة الجولة الماضية من أستون فيلا بنتيجة 3-1، في المقابل عجز فولهام عن تحقيق الانتصار للأسبوع الثالث تواليًا.