انتحلوا صفة غير صحيحة للسلب

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على 4 أشخاص؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن قوات الأمن ألقت القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن خليجي لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

أموال ومصوغات:

وأشارت شرطة منطقة مكة إلى أن المقبوض عليهم قاموا بسلب أموال ومصوغات ذهبية (تم استرداد جزء منها)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.