انتحلوا صفة غير صحيحة للسلب

ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله بدء اختبارات الرخصة المهنية صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على 4 أشخاص؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن قوات الأمن ألقت القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن خليجي لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.
وأشارت شرطة منطقة مكة إلى أن المقبوض عليهم قاموا بسلب أموال ومصوغات ذهبية (تم استرداد جزء منها)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.