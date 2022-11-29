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فعاليات ترفيهية بروح الماضي

انتهاء تذاكر قرية زمان بموسم الرياض اليوم

2022-11-29 الساعة 8:30
انتهاء تذاكر قرية زمان بموسم الرياض اليوم
المواطن - الرياض

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أعلن موسم الرياض، اليوم الثلاثاء، انتهاء تذاكر قرية زمان، إحدى وجهات موسم الرياض.

وقال حساب موسم الرياض على موقع تويتر: “انتهت اليوم تذاكر قرية زمان”.

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تعد قرية زمان واحدة من مناطق الفعاليات الترفيهية التي يتضمنها موسم الرياض، وتقع في حي غرناطة في العاصمة الرياض، وتستهدف كافة شرائح المجتمع وفئاته العمرية من العائلات والأطفال والأفراد، وتقدم فعاليات عديدة للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

 

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