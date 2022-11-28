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وعيار 24 يسجل 210.99 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 184.62 ريال

2022-11-28 الساعة 8:31
انخفاض أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 184.62 ريال
المواطن - الرياض

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انخفضت أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 184.62 ريال، 49.23 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.24 ريال، 42.20 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 210.99 ريال، 56.26 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.41 ريال، 51.58 دولار.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 2031.29 ريال، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1862.02 ريال.

وتداول سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 عند 1778.38 ريال، كما سجلت أسعار أونصة الذهب اليوم الأحد، 6581.25 ريال للبيع مقابل 6585 ريالًا للشراء.

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