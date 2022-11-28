انخفاض أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 184.62 ريال

الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر
انخفضت أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 184.62 ريال، 49.23 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.24 ريال، 42.20 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 210.99 ريال، 56.26 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.41 ريال، 51.58 دولار.
وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 2031.29 ريال، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1862.02 ريال.
وتداول سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 عند 1778.38 ريال، كما سجلت أسعار أونصة الذهب اليوم الأحد، 6581.25 ريال للبيع مقابل 6585 ريالًا للشراء.