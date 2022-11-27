انخفاض أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 185.14 ريال

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 185.14 ريال، 49.37 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.69ريال، 42.32 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.59 ريال، 56.42 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.96 ريال، 51.72 دولار.
وهبط سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6591 ريالاً (1755 دولاراً).
وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1483 ريالاً (395 دولاراً).