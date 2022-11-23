انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 183.67 ريال

انخفضت اليوم الأربعاء أسعار الذهب في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 183.67 ريال، 48.98 دولار، وعيار 18 وصل إلى 157.43 ريال، 41.98 دولار.

الذهب عيار 24

بينما سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 209.90 ريال، 55.97 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 192.41 ريال، 51.31 دولار.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6540 ريالًا، ما يعادل (1744 دولاراً)، ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1765 ريالاً ما يعادل (470 دولاراً).

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1849 ريالاً، ما يعادل (493 دولاراً)، وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2017 ريالاً، ما يعادل (537 دولاراً).