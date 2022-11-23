Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل 209.90 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 183.67 ريال

2022-11-23 الساعة 9:09
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 183.67 ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انخفضت اليوم الأربعاء أسعار الذهب في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 183.67 ريال، 48.98 دولار، وعيار 18 وصل إلى 157.43 ريال، 41.98 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدفاع الصينية تطالب واشنطن باحترام مصالح بكين

Img

3 ملايين زائر في موسم الرياض بأقل من شهر

الذهب عيار 24

بينما سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 209.90 ريال، 55.97 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 192.41 ريال، 51.31 دولار.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6540 ريالًا، ما يعادل (1744 دولاراً)، ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1765 ريالاً ما يعادل (470 دولاراً).

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1849 ريالاً، ما يعادل (493 دولاراً)، وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2017 ريالاً، ما يعادل (537 دولاراً).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم