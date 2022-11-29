انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 183.98 ريال

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 183.98 ريال، 49.06 دولار، وعيار 18 وصل إلى 157.70 ريال، 42.05 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 210.27 ريال، 56.07 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 192.74 ريال، 51.40 دولار.
وسجل سعر الأونصة 1756 دولار، بتراجع مقداره 1 دولار، وذلك عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية.
وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1774 ريال، ما يعادل (473 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1858 ريالاً، ما يعادل (495 دولاراً)، والجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2027 ريالاً، ما يعادل (540 دولاراً).