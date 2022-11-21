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انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 184.19 ريال

2022-11-21 الساعة 8:37
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 184.19 ريال
المواطن - الرياض

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انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 184.19 ريال، 49.12 دولار، وعيار 18 وصل إلى 157.88 ريال، 42.10 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 210.51 ريال، 56.14 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 192.97 ريال، 51.46 دولار.

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية نحو 6566 ريالاً للشراء، و 6570 ريالاً للبيع.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في السعودية (8 جرامات من عيار 24) نحو 2027 ريالاً، وتداول سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 22) عند 1858 ريالاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1773 ريالاً.

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