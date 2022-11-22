انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88 ريال

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 183.88 ريال، 49.03 دولار، وعيار 18 وصل إلى 157.61 ريال، 42.03 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 210.15 ريال، 56.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 192.63 ريال، 51.37 دولار.