Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 يسجل 210.15 ريال للجرام

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88 ريال

2022-11-22 الساعة 8:34
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88 ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 183.88 ريال، 49.03 دولار، وعيار 18 وصل إلى 157.61 ريال، 42.03 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

75 فعالية رقمية في اليوم الأول لـ بلاك هات

Img

أسطول من الدرونز في بلاك هات

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 210.15 ريال، 56.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 192.63 ريال، 51.37 دولار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير