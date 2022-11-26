انخفاض أسعار النفط وبرنت يتراجع 4.6% إلى 83.6 دولار

تراجعت أسعار النفط 2% خلال الساعات الماضية، مع انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفاً لسعر الخام الروسي.

سعر خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.71 دولار، أي 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

خام غرب تكساس

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار، أي 2.1%، لتسجل 76.28 دولار للبرميل، وفق رويترز.