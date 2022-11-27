اندلاع أعمال شغب في بلجيكا بعد الخسارة أمام المغرب

رصدت تقارير صحفية إشعال جماهير منتخب بلجيكا للحرائق في العاصمة بروكسل، وذلك بعد خسارة منتخبها الوطني أمام المنتخب المغربي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في كأس العالم 2022 بـ قطر.

انتشار عناصر الشرطة

وعرضت صحيفة The Sun صورًا للجماهير البلجيكية وهي تُشعل النيران في بعض المناطق الحيوية في شوارع مدينة بروكسل اعتراضًا على الخسارة من المنتخب المغربي.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة البلجيكية، وذلك لفرض الأمن وإلقاء القبض على المشاغبين من الجماهير، بعد الخسارة.

وكان فيليب كلوز عمدة مدينة بروكسل طالب المواطنين البلجيكيين بعدم القدوم إلى منتصف المدينة بسبب اندلاع الحرائق وكثرة أعمال الشغب.

بلجيكا ضد المغرب

وبات منتخب المغرب قريبًا من التأهل إلى منافسات دور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد فوزه الثمين اليوم على منتخب بلجيكا بثنائية دون رد.

وتُوجد 3 شروط لكي يتأهل منتخب أسود الأطلس متصدرًا مجموعته السادسة إلى دور الـ16 وهي ” فوزه المباشر على كندا في الجولة الثالثة ليصل رصيده إلى 7 نقاط، أو تعادل كرواتيا مع بلجيكا في الجولة الثالثة، مع تعادل المغرب مع كندا في الجولة الثالثة أو خسارة كرواتيا في الجولة الثانية أمام كندا مع فوزها على بلجيكا في الجولة الثالثة، وفي نفس الوقت ينتصر منتخب المغرب على كندا أو يتعادل معه”.