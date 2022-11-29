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بمشاركة أكثر من 450 رائدًا في مجال السفر

انطلاق أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالرياض

2022-11-29 الساعة 12:07
انطلاق أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالرياض
المواطن - الرياض

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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض.

وتستضيف القمة أكثر من 450 رائدًا في مجال السفر لمناقشة كيفية مساهمة السياحة في الاستدامة والابتكار والبنية التحتية والانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

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تعافي قطاع السياحة

وتناقش قمة الرياض تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل” عدداً من المواضيع المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم، وتعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بالمستقبل، إلى جانب سُبل ضمان استدامة القطاع.

نخبة من المتحدثين والمشاركين

وتستضيف القمة، نخبة من المتحدثين والمشاركين، ومن أبرزهم: رئيس ومدير المجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كرنفال كوربوريشن ورئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر أرنولد دونالد، والرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية أنتوني كابوانو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث، والرئيس والمدير التنفيذي لهيلتون كريستوفر ناسيتا، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرتوزو ماثيو أبشيرش، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع السياحة والسفر.

وتشهد القمة كذلك حضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع السفر والسياحة في العالم، ومن أبرزهم: وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال ريتا ماركيز، ووزيرة السياحة والنقل الدولي في بربادوس ليزا كومينز، ونائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمارات والطيران في جزر البهاما إسحاق تشيستر كوبر، ووزيرة السياحة في البحرين فاطمة الصيرفي، ووزيرة الدولة للسياحة بالنمسا سوزان كراوس وينكلر، ووكيل مساعد سكرتير السياحة والسفر مارك كيم، ووزيرة السياحة في جنوب أفريقيا ليندوي نونسيبا سيسولو.

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