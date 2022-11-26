انطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة بمشاركة 120 طالباً وطالبة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة ” مسبار 6 ” والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر بشراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، ومشاركة ١٢٠ طالباً وطالبة بالصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى المملكة.

وأعرب مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي عن سعادته بانطلاق النسخة السادسة من المعسكر الذي يجمع 120 طالباً وطالبة سيحصلون على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية ومجموعة مسارات اثرائية وترفيهيه وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

مسارات علمية تواكب رؤية المملكة

وبين الخالدي أن المعسكر سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في مسارات علمية تواكب رؤية المملكة 2030 وتساهم في بناء الثقة وتطوير الذات، “وتطلع الخالدي أن تساند هذه المعارف المشاركين ليساهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.

وأشار الخالدي إلى أن المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر تتضمن الكيمياء وعلوم المواد وعلم الطيران وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني.

ورفع الخالدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للمعسكر ودعمه ، كما أكد بأن المعسكر يحظى بمتابعة مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء ، وكذلك الشركاء والداعمين.

وتمنى الخالدي أن تتحقق الفائدة المرجوة من المعسكر لكافة الطلاب والطالبات المشاركين في المعسكر حيث ستكون هذه المعارف والمهارات خير معين لهم سواء في دراستهم الجامعية أو ما بعد التخرج.

مشاركات مثمرة

يشارك في المعسكر العلمي لهذا العام طلاب وطالبات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالأحساء “الرياحين”، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالجبيل، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرس، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالليث، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة ( تكافل )، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريده ( أبناء )، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بجازان (غراس)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل (رفاق)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام برنية، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بعرعر (رؤوف)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة المظيلف (عهد)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة ( رأفة )، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة طريف، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحايل عسير(رفق)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة ( كهاتين )، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة عسير ( آباء )، الجمعية الخيرية لرعاية بمنطقة نجران ( رفقاء )، جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام بخليص، جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة، جمعية رعاية الأيتام بجدة، جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ( تراؤف )، مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، مؤسسة رعاية الأيتام بمكة المكرمة (كافل).