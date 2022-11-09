انطلاق دوري الدرجة الأولى للسيدات غدًا

تترقب الجماهير انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات، مساء يوم غد الخميس، بمواجهة واحدة بين فخر جدة والليث الأبيض.

دوري الدرجة الأولى للسيدات

ومن المقرر أن يلعب فخر جدة ضد اليث الأبيض عند الساعة 3:40 مساء، في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات، ضمن منافسات المجموعة الثانية، على ملعب رديف A بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي ثاني مباريات الغد، يلعب فريق الهمة ضد النسور الذهبية عند الساعة 7:10 مساء، على ملعب عرقة في الرياض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتُقام 4 مباريات، يوم الجمعة، حيث يلعب سهم مع التهامي عند الساعة 3:40 مساء، على ملعب رديف A بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويواجه الترجي فريق فليج عند الساعة 6:50 مساء على ملعب نادي الترجي.

ويحل فريق الأمل ضيفًا على العنقاء عند الساعة 7:35 مساء على ملعب نادي عكاظ، ويستضيف ملعب رديف A بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مواجهة نجمة جدة ضد النورس عند الساعة 7:40 مساء.

وتُختتم منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للسيدات، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة فريق المتحد ضد اتحاد النسور عند الساعة 6:50 مساء على ملعب نادي الترجي.

الجوائز المالية

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رصد جوائز كبرى للمشاركين في دوري الدرجة الأولى للسيدات، حيث يحصل البطل على 150 ألف ريال، والوصيف 120 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.

ويحصل الفريق صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى للسيدات على 90 ألف ريال، فيما تحصل الفرق أصحاب المراكز الخامس، السادس، السابع والثامن على 50 ألف ريال لكل منهم.