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الأهلي يواجه النصر

انطلاق رابع جولات الدوري الممتاز للسيدات غدًا

2022-11-10 الساعة 11:22
انطلاق رابع جولات الدوري الممتاز للسيدات غدًا
المواطن - الرياض

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تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهة قوية وسط صراع لحصد الثلاث نقاط.

مباريات الجولة الرابعة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات عند الساعة 7:35 مساء يوم الجمعة، بمواجهة الأهلي ضد النصر على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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فريق الأهلي للسيدات
لاعبات الأهلي – المصدر @saff_wfd

وتُقام مباراتان عند الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل، حيث يلعب الهلال ضد شعلة الشرقية على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ويستضيف فريق سما نظيره اليمامة على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.

فريق الهلال للسيدات
لاعبات الهلال – المصدر @saff_wfd

وتم تأجيل مباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري الممتاز للسيدات إلى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

فريق الشباب للسيدات
لاعبات الشباب – المصدر @saff_wfd

ترتيب الدوري الممتاز للسيدات

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز للسيدات قبل انطلاق الجولة الرابعة، كالتالي؛ فريق النصر في الصدارة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من؛ الاتحاد، الهلال، واليمامة.

ويحتل فريق السيدات بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز السادس برصيد نقطة، بالتساوي مع شعلة الشرقية، ويتذيل فريق سما الترتيب بدون رصيد.

الدوري الممتاز للسيدات
شعار البطولة – المصدر @saff_wfd

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