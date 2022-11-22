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انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين ضمن مونديال 2022

2022-11-22 الساعة 1:06
انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين ضمن مونديال 2022
المواطن - الرياض

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بدأت مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر، اليوم الثلاثاء، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية.

وقبل المباراة بدقائق، تم عزف السلام الوطني للأرجنتين، ثم السلام الوطني لـ (المملكة العربية السعودية).

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ويدير الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، مباراة السعودية والأرجنتين تحكيماً ضمن مباريات بطولة كأس العالم 2022.

تشكيل المنتخب

وأعلن المديرالفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، في اللقاء الذي يقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل بمونديال 2022 في قطر.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

قمة للتاريخ

يستضيف ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.

يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

وتواجه الفريقان مرة واحدة في لقاء رسمي لعب في أكتوبر 1992 ضمن كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد.

تمنيات بالفوز

وتمنى عدد من الجماهير السعودية بمدرجات استاد لوسيل خروج الشوط الأول بالتعادل مع تقفيل الملعب أمام قدرات وسرعات لاعبي الأرجنتين حتى لا يسمح لهم باستغلال التحركات وفارق السرعات والمهارات خاصة لـ ميسي وباريديز.

وقال مشجع سعودي: اتمنى فوز الأخضر رغم صعوبة اللقاء وفي حضور ليونيل ميسي.

ورغم قوة الأرجنتين، إلا أن الجماهير العربية تنتظر أداءً جيداً من المنتخب السعودي ضد أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي.

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