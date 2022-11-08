انطلاق منتدى مسك بحضور يتخطى الـ40 ألفًا

تستضيف العاصمة الرياض، غداً الأربعاء، القادة والمبدعين والمفكرين الشباب المحليين ومن أنحاء العالم؛ حيث تنطلق بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات فعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته السادسة التي تعدُّ الأضخم؛ لمواكبتها احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.

تمكين الشباب

ويُشارك في المنتدى، الذي يقام على مدار يومين، ما يزيد عن 120 متحدثاً يجتمعون لمناقشة المحور الرئيس للنسخة السادسة من المنتدى “جيل التغيير” وإثراء موضوعات تمكين الشباب لمعالجة تحديات المستقبل.

وتواكب المنتدى أنشطة رئيسة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب؛ حيث يتضمن المنتدى 8 مساحات تفاعلية متنوعة توثق صلة الأجيال وتصنع الأثر الفعّال، وهذه المساحات هي: مسرح مسك، ومجلس مسك، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض مسك 10، وقرية الاستدامة.

وتُقام على مسرح مسك أكثر من 35 جلسة حوارية يشارك فيها قادة ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال.

التسجيل الافتراضي

وأعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى مسك العالمي إتاحة التسجيل لحضور المنتدى افتراضياً، الذي يتضمن بثاً مباشراً، من خلال زيارة الرابط https://miskglobalforum.com؛ وذلك بعد انتهاء مرحلة التسجيل الحضوري، علماً بأن طلبات التسجيل الحضوري والافتراضي بلغت أكثر من 40 ألف طلب في نسخة هذا العام.

جديرٌ بالذكر بأن منتدى مسك العالمي يُعدُّ أحد أكبر المنتديات الشبابية التعليمية التثقيفية على مستوى العالم، ويستقطب نخبة عالمية ملهمة من القادة والمبدعين والمفكرين الشباب، وتنطلق النسخة السادسة منه كأضخم نسخة بالعاصمة الرياض.

يُذكر بأن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” شكَّلت خلال العقد الماضي منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.