انطلاق مواجهة المغرب وكرواتيا بمونديال 2022

انطلقت مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا، اليوم الأربعاء، في المباراة المقامة على ملعب البيت ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كرواتيا (وصيف النسخة السابقة من المونديال).

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – نصير مزراوي

خط الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح

خط الهجوم: – سفيان بوفال- حكيم زياش – يوسف النصيري

آمال الجماهير

يحمل المنتخب المغربي آمال العرب في الوصول إلى مراحل متقدمة من بطولة كأس العالم الحالية لما يمتلكه من عدد كبير من النجوم الذين يضيئون الملاعب الأوروبية بمستوياتهم المرموقة خاصةً الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي مدافع أيمن باريس سان جيرمان، وحارس مرمى إشبيلة ياسين بونو أفضل حارس في إسبانيا، وسفيان بوفال لاعب آنجيه الفرنسي.

ويلعب المنتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم التي تضم منتخبات كل من المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا.

تاريخ المواجهات

وشارك منتخب المغرب من قبل في كأس العالم 5 مرات، حيث يعد مونديال قطر هو السادس في تاريخ أسود الأطلس، فيما يعد الإنجاز الأبرز له هو التأهل لدور الـ16 في مونديال 1986.

ويأمل منتخب كرواتيا في الحفاظ على هيبته الكروية في ظل الزخم الشديد الذي يحوم حول لاعبيه خاصةً المخضرم لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2020.