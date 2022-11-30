انفجار رسالة مفخخة بسفارة أوكرانيا في إسبانيا

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وقع انفجار بسفارة أوكرانيا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وقد شددت كييف الإجراءات الأمنية في سفاراتها بعد أن قالت الشرطة إن موظفًا في مدريد أُصيب جراء الانفجار.
وقالت الشرطة في بيان إن رسالة مفخخة تسببت في الانفجار، وقد أُصيب الموظف بجروح طفيفة عند فتحها، وتوجه إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
وأمر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، جميع السفارات الأوكرانية في الخارج بتعزيز أمنها بشكل عاجل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية، بحسب وكالة رويترز.
وحث الوزير نظراءه الإسبان على اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الهجوم، مضيفًا أن من يقف وراء الهجوم لن ينجح في ترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين أو وقف عملهم اليومي في مواجهة العدوان الروسي.
وقالت مرسيدس جونزالي، ممثلة الحكومة الإسبانية في مدريد، لمحطة تيليمادريد، إن الرسالة التي وصلت بالبريد العادي لم يتم مسحها ضوئيًا وتسببت في جرح بسيط للغاية في إصبع البنصر من اليد اليمنى للموظف.
وقالت الشرطة الإسبانية إن المحققين يحققون في الحادث بمساعدة محققين من الطب الشرعي والاستخبارات، وستتولى المحكمة الإسبانية العليا التحقيق، ولكن رفضت سفارة أوكرانيا في إسبانيا التعليق.
وأفادت الإذاعة الرسمية تي في إي أنه تم تطويق المنطقة السكنية المحيطة بالسفارة في شمال غرب مدريد ونُشرت وحدة للتخلص من آثار القنبلة.